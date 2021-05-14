Защита потерпевшей попросила прекратить дело против Эдварда Била

Авария произошла по адресу д.1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца 1 апреля. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме.