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Защита потерпевшей попросила прекратить дело против Эдварда Била

Ведомости

Защита потерпевшей обратилась к следствию с просьбой прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката пострадавшей в аварии женщины Андрея Князева.

«Мы направили ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Эдвард Бил полностью выплатил компенсацию», — сказал он.

По словам Князева, закрытие дела или продолжение уголовного преследования теперь остается на усмотрение следователя.

Авария произошла по адресу д.1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца 1 апреля. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме.

3 апреля Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета ряда действий в отношении Эдварда Била.

Ранее по теме: Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении ПДД

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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