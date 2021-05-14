Защита потерпевшей попросила прекратить дело против Эдварда Била
Защита потерпевшей обратилась к следствию с просьбой прекратить уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката пострадавшей в аварии женщины Андрея Князева.
«Мы направили ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Эдвард Бил полностью выплатил компенсацию», — сказал он.
По словам Князева, закрытие дела или продолжение уголовного преследования теперь остается на усмотрение следователя.
Авария произошла по адресу д.1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца 1 апреля. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. Одна пострадавшая в результате ДТП женщина оказалась в коме.
3 апреля Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета ряда действий в отношении Эдварда Била.