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В Турции отменили этап «Формулы-1»

Ведомости

Этап чемпионата мира «Формулы-1» в Турции отменен, сообщает пресс-служба гоночной серии.

«Мы все с нетерпением ждали участия в гонках в Турции, но действующие ограничения на поездки означают, что мы не сможем провести там этап в июне», — сказал исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Гран-при Турции планировалось провести в период с 11 по 13 июня. Вместо турецкого этапа в календарь «Формулы-1» будет добавлена еще одна гонка в Австрии.

«Теперь эти выходные останутся свободными, Гран-при Франции переместится на неделю раньше, чем первоначально планировалось, до 18-20 июня, а вторая гонка в Австрии — Гран-при Штирии — добавлена в календарь на 25-27 июня», — добавили в пресс-службе «Формулы-1».

По данным университета Джонса Хопкинса, Турция находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса — 5 083 996. За все время пандемии в стране зафиксировано 44 059 летальных исходов из-за инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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