В Турции отменили этап «Формулы-1»
Этап чемпионата мира «Формулы-1» в Турции отменен, сообщает пресс-служба гоночной серии.
«Мы все с нетерпением ждали участия в гонках в Турции, но действующие ограничения на поездки означают, что мы не сможем провести там этап в июне», — сказал исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.
Гран-при Турции планировалось провести в период с 11 по 13 июня. Вместо турецкого этапа в календарь «Формулы-1» будет добавлена еще одна гонка в Австрии.
«Теперь эти выходные останутся свободными, Гран-при Франции переместится на неделю раньше, чем первоначально планировалось, до 18-20 июня, а вторая гонка в Австрии — Гран-при Штирии — добавлена в календарь на 25-27 июня», — добавили в пресс-службе «Формулы-1».
По данным университета Джонса Хопкинса, Турция находится на пятом месте в мире по количеству выявленных случаев коронавируса — 5 083 996. За все время пандемии в стране зафиксировано 44 059 летальных исходов из-за инфекции.