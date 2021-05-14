Число погибших в секторе Газа после авиаударов Израиля возросло до 122
В результате израильских авиаударов в секторе Газа погибли 122 человека, число погибших 14 мая возросло до 13 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя местного Минздрава Ашрафа аль-Кидра.
«Тела 13 погибших палестинцев поступили сегодня в больницы анклава, общее число погибших от израильских авиаударов по сектору Газа составило 122, в том числе 31 ребенок и 20 женщин. Еще 900 человек получили ранения», — говорится в заявлении представителя ведомства.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.
После этого армия Израиля сообщила о начале атаки на сектор Газа. К его границам были переброшены десантники, пехота, бронетехника и артиллерия. В то же время израильские военные уточнили, что пока не начинали наземную операцию и ведут только артиллерийские обстрелы и бомбардировки позиций и инфраструктуры радикальной группировки «Хамас», а также наносят точечные удары по его руководству. Сектор Газа, в свою очередь, с начала конфликта выпустил в сторону Израиля порядка 2000 ракет.