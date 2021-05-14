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В ЯНАО произошел разлив 3 тыс. кубометров нефтепродуктов

Ведомости

На Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошел разлив 3 тыс. нефтепродуктов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В 15:20 мск в Пуровском районе, на Карамовском месторождении обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости [объемом] 3 тыс. кубометров у куста номер 23. Участок перекрыт», — сказали в ведомстве.

Разлив, как отметили в МЧС, не угрожает водоемам и водозаборам. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.

29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 тыс. т. дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред.

Ранее по теме: Компенсация «Норникеля» за разлив топлива поступила в резервный фонд правительства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных