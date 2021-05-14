Греция сняла ограничения на въезд в страну для граждан России
Греция отменила туристам из 21 страны, включая Россию, ограничения на въезд, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на совместное межминистерское решение государства. Теперь россияне смогут добраться до страны любым возможным способом: через аэропорты, порты и пропускные пункты.
Ранее для жителей России было доступно лишь девять аэропортов Греции. Более того, Афины, например, вводили дополнительные ограничение — попасть туда могли лишь 4000 в россиян в неделю.
Теперь все туристы вне зависимости от национальности, желающие посетить республику, должны за день до въезда в нее заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), предоставив контактные данные. Кроме того, Греция отменила обязательный карантин для прибывших: он не нужен тем, кто сделал прививку от коронавируса или предоставил отрицательный ПЦР-тест.
Чтобы подтвердить прохождение вакцинации, необходимо будет предъявить соответствующий сертификат на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языке. При этом к моменту поездки должно пройти минимум 14 дней с момента получения второй дозы препарата от коронавируса.
Что касается ПЦР-теста, то его нужно сделать за 72 часа до въезда в Грецию. Также у туристов есть вариант предоставить республике справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител.
В сентябре прошлого года на фоне пандемии коронавируса Греция ограничила россиянам въезд в страну до 500 человек в неделю. С конца марта власти стали постепенно ослаблять ограничения, и с 26 апреля страну могли посещать уже 4000 человек в неделю, причем без соблюдения карантина.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус был выявлен у 371,7 тыс. жителей Греции. Из них 11,3 тыс. скончались. Суточный прирост заболевших COVID-19 на 13 мая составил 2158 новых случаев.