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Греция сняла ограничения на въезд в страну для граждан России

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Греция отменила туристам из 21 страны, включая Россию, ограничения на въезд, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на совместное межминистерское решение государства. Теперь россияне смогут добраться до страны любым возможным способом: через аэропорты, порты и пропускные пункты. 

Ранее для жителей России было доступно лишь девять аэропортов Греции. Более того, Афины, например, вводили дополнительные ограничение — попасть туда могли лишь 4000 в россиян в неделю.

Теперь все туристы вне зависимости от национальности, желающие посетить республику, должны за день до въезда в нее заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), предоставив контактные данные. Кроме того, Греция отменила обязательный карантин для прибывших: он не нужен тем, кто сделал прививку от коронавируса или предоставил отрицательный ПЦР-тест.

Чтобы подтвердить прохождение вакцинации, необходимо будет предъявить соответствующий сертификат на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языке. При этом к моменту поездки должно пройти минимум 14 дней с момента получения второй дозы препарата от коронавируса.

Что касается ПЦР-теста, то его нужно сделать за 72 часа до въезда в Грецию. Также у туристов есть вариант предоставить республике справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител.

В сентябре прошлого года на фоне пандемии коронавируса Греция ограничила россиянам въезд в страну до 500 человек в неделю. С конца марта власти стали постепенно ослаблять ограничения, и с 26 апреля страну могли посещать уже 4000 человек в неделю, причем без соблюдения карантина. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус был выявлен у 371,7 тыс. жителей Греции. Из них 11,3 тыс. скончались. Суточный прирост заболевших COVID-19 на 13 мая составил 2158 новых случаев.

Ранее по теме: Премьер Греции объяснил решение не покупать «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных