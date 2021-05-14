Греция сняла ограничения на въезд в страну для граждан России

Теперь все туристы вне зависимости от национальности, желающие посетить республику, должны за день до въезда в нее заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), предоставив контактные данные. Кроме того, Греция отменила обязательный карантин для прибывших: он не нужен тем, кто сделал прививку от коронавируса или предоставил отрицательный ПЦР-тест.