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Премьер Греции объяснил решение не покупать «Спутник V»

Ведомости

Власти Греции не стали закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», потому что не хотели вступать в противоречие с Евросоюзом, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе обсуждения в парламенте национального плана борьбы с пандемией и ее последствиями для экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

При этом Мицотакис отметил, что «Спутник V», «вероятно, хорошая вакцина», но она не одобрена Европейским агентством лекарственных средств. «И я не думаю, что вы хотите использовать вакцину, не одобренную Европейским агентством лекарственных средств», — сказал Мицотакис, наповнив о ситуации в Словакии, где инициатива премьер-министра Игора Матовича привела к отставке его правительства.

С критикой решения не закупать российскую вакцину выступил лидер оппозиционной Коалиции радикальных левых сил, экс-премьер Алексис Ципрас. Как сообщает «РИА Новости», Ципрас назвал нехватку вакцин одной из крупнейших неудач Евросоюза с момента его создания. Он высказал мнение, что власти Греции должны были принять решение о закупке вакцин, не дожидаясь их одобрения ЕС, тогда бы удалось спасти большее количество людей.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек. 

Ранее по теме: СВР заявила о попытках ЕС дискредитировать российскую вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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