Премьер Греции объяснил решение не покупать «Спутник V»

Власти Греции не стали закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», потому что не хотели вступать в противоречие с Евросоюзом, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе обсуждения в парламенте национального плана борьбы с пандемией и ее последствиями для экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.