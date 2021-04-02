Премьер Греции объяснил решение не покупать «Спутник V»
Власти Греции не стали закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», потому что не хотели вступать в противоречие с Евросоюзом, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе обсуждения в парламенте национального плана борьбы с пандемией и ее последствиями для экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.
При этом Мицотакис отметил, что «Спутник V», «вероятно, хорошая вакцина», но она не одобрена Европейским агентством лекарственных средств. «И я не думаю, что вы хотите использовать вакцину, не одобренную Европейским агентством лекарственных средств», — сказал Мицотакис, наповнив о ситуации в Словакии, где инициатива премьер-министра Игора Матовича привела к отставке его правительства.
С критикой решения не закупать российскую вакцину выступил лидер оппозиционной Коалиции радикальных левых сил, экс-премьер Алексис Ципрас. Как сообщает «РИА Новости», Ципрас назвал нехватку вакцин одной из крупнейших неудач Евросоюза с момента его создания. Он высказал мнение, что власти Греции должны были принять решение о закупке вакцин, не дожидаясь их одобрения ЕС, тогда бы удалось спасти большее количество людей.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.