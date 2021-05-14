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Собянин: 99% вакцинированных не болеют коронавирусом

Ведомости

После вакцины от коронавируса 99% привившихся им не заболевают. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

По данным оперштаба на 14 мая, Москва лидирует среди всех регионов страны по суточному приросту заболеваемости COVID-19. За последние 24 часа инфекцию выявили у 3818 граждан, что является максимальным показателем с 17 января. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1,1 млн москвичей. Из них более 19 000 человек умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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