Собянин: 99% вакцинированных не болеют коронавирусом
После вакцины от коронавируса 99% привившихся им не заболевают. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».
По данным оперштаба на 14 мая, Москва лидирует среди всех регионов страны по суточному приросту заболеваемости COVID-19. За последние 24 часа инфекцию выявили у 3818 граждан, что является максимальным показателем с 17 января. В целом за время пандемии коронавирусом заразились 1,1 млн москвичей. Из них более 19 000 человек умерли.