В Индию прибыла вторая партия «Спутника V»

В пятницу фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd в Индии в рамках пилотного проекта запустила в оборот первую партию «Спутника V». Стоимость российской вакцины составляет с учетом налога в 5% менее $13, при этом с расширением поставок цена может быть снижена.