В Индию прибыла вторая партия «Спутника V»
Вторая партия разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V» приыбыла в Индию, заявил российский посол в Нью-Дели Николай Кудашев.
«Вторая партия "Спутника V" приземлилась сегодня в Хайдарабаде», — приводятся его слова на странице дипмиссии в Facebook.
Посол также отметил, что совместная борьба двух стран с коронавирусом «прочно встала на рельсы».
В пятницу фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd в Индии в рамках пилотного проекта запустила в оборот первую партию «Спутника V». Стоимость российской вакцины составляет с учетом налога в 5% менее $13, при этом с расширением поставок цена может быть снижена.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи с кризисом из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.