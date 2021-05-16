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Президент РАН заявил о падении качества образования в российских вузах

Ведомости

Качество образования, которое получают российские студенты, продолжает падать, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев нам всероссийском форуме «Молодежь и наука».

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить», — цитирует его ТАСС.

Сергеев также обратил внимание на то, что в самих вузах эту проблему связывают с падением уровня школьного образования. Школьное образование, по его мнению, нуждается в идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» россиян, а также в повышении статуса и престижа учителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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