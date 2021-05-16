Президент РАН заявил о падении качества образования в российских вузах
Качество образования, которое получают российские студенты, продолжает падать, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев нам всероссийском форуме «Молодежь и наука».
«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить», — цитирует его ТАСС.
Сергеев также обратил внимание на то, что в самих вузах эту проблему связывают с падением уровня школьного образования. Школьное образование, по его мнению, нуждается в идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» россиян, а также в повышении статуса и престижа учителя.