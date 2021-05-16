Президент РАН заявил о падении качества образования в российских вузах

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает. Мы были свидетелями этого процесса и в 1990-е, и в 2000-е годы и связывали это с очевидной причиной беспорядка, который был в стране. Но тем не менее задача заключается в том, как нам качество студента повысить», — цитирует его ТАСС.