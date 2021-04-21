В российских вузах появятся еще 45 000 бюджетных мест
В вузах России вскоре появятся еще 45 000 бюджетных мест, при этом не менее 70% из них — для регионов, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».
«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 000 бюджетных мест, не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», — сказал Путин. Он отметил, что через месяц ученики одиннадцатых классов будут сдавать экзамены, по итогам которых более 60% выпускников должны поступить на бюджетные места в вузах.
«Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира», — подчеркнул президент.
В конце 2020 г. глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство планирует до 2024 г. увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах, приоритетными направлениями станут IT, здравоохранение и образование. Министр также обратил внимание на то, что в вузах Москвы и Санкт-Петербурга не произошло сокращения числа бюджетных мест, а все увеличение пришлось на регионы. В 2021 г. дополнительно выделили 35 000 бюджетных мест, добавил он.