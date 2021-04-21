В российских вузах появятся еще 45 000 бюджетных мест

«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 000 бюджетных мест, не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», — сказал Путин. Он отметил, что через месяц ученики одиннадцатых классов будут сдавать экзамены, по итогам которых более 60% выпускников должны поступить на бюджетные места в вузах.