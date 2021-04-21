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В российских вузах появятся еще 45 000 бюджетных мест

Ведомости

В вузах России вскоре появятся еще 45 000 бюджетных мест, при этом не менее 70% из них — для регионов, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».

«В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 000 бюджетных мест, не менее 70% из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», — сказал Путин. Он отметил, что через месяц ученики одиннадцатых классов будут сдавать экзамены, по итогам которых более 60% выпускников должны поступить на бюджетные места в вузах.

«Такого широкого бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира», — подчеркнул президент.

В конце 2020 г. глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что министерство планирует до 2024 г. увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах, приоритетными направлениями станут IT, здравоохранение и образование. Министр также обратил внимание на то, что в вузах Москвы и Санкт-Петербурга не произошло сокращения числа бюджетных мест, а все увеличение пришлось на регионы. В 2021 г. дополнительно выделили 35 000 бюджетных мест, добавил он.

Ранее по теме: Минобрнауки намерено до 2024 года увеличивать число бюджетных мест в региональных вузах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных