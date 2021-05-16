В Израиле заявили о десяти погибших в результате обстрела из сектора ГАЗА с 10 мая
Десять человек погибли с 10 мая из-за ракетных обстрелов из сектора ГАЗА, сообщил глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин в комментарии ТАСС.
«С 10 мая в результате ракетных ударов из сектора Газа в Израиле 10 человек убиты, около 50 получили тяжелые ранения, пострадали сотни», — рассказал он.
За время эскалации конфликта, отмечает агентство, погибли более 200 палестинцев, ранены свыше 5500 человек.
Эскалация напряженности между Израилем и палестинскими арабами началась неделю назад, 7 мая, когда, согласно решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы в Иерусалиме началось выселение нескольких арабских семей. Это привело к протестам в районе, а из сектора Газа участились ракетные обстрелы. В ряде городов Израиля также начались столкновения между израильтянами и живущими там арабами, переходящие в беспорядки и погромы.
После этого армия Израиля сообщила о начале атаки на сектор Газа. К его границам были переброшены десантники, пехота, бронетехника и артиллерия. В то же время израильские военные уточнили, что пока не начинали наземную операцию и ведут только артиллерийские обстрелы и бомбардировки позиций и инфраструктуры радикальной группировки «Хамас», а также наносят точечные удары по его руководству. Сектор Газа, в свою очередь, с начала конфликта выпустил в сторону Израиля порядка 2000 ракет.