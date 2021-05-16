Шойгу рассказал о привлечении живущих в тайге старообрядцев к подготовке военнослужащих
Минобороны запустило специальные программы, в рамках которых живущих в тайге старообрядцев привлекают к подготовке российских военнослужащих, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».
«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые», — рассказал он.
По словам Шойгу, эти люди знают, как срубить дом или баню, «добыть и приготовить», а также объездить коня.
Как отмечает телеканал, в Тыве прошли учения Сил специальных операций Минобороны России, в рамках которых была проверены способность к выполнению особых задач в условиях холода и высокогорья.