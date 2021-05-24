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В Индии началось производство вакцины «Спутник V»

Ведомости

Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» началось в Индии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и Panacea Biotec начали производство вакцины «Спутник V» в Индии», – говорится в сообщении. Первая партия препарата произведена на площадке Panacea Biotec в городе Бадди, она будет доставлена в центр им. Гамалеи для контроля качества.

Полномасштабное производство «Спутника V» в Индии планируется начать летом. РФПИ и Panacea Biotec договорились производить в стране 100 млн доз вакцины ежегодно.

Страна зарегистрировала «Спутник V» в апреле, вакцинация препаратом началась 14 мая. На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.

Ранее по теме: В Индии начали прививать российской вакциной «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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