В Индии началось производство вакцины «Спутник V»
Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» началось в Индии, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и Panacea Biotec начали производство вакцины «Спутник V» в Индии», – говорится в сообщении. Первая партия препарата произведена на площадке Panacea Biotec в городе Бадди, она будет доставлена в центр им. Гамалеи для контроля качества.
Полномасштабное производство «Спутника V» в Индии планируется начать летом. РФПИ и Panacea Biotec договорились производить в стране 100 млн доз вакцины ежегодно.
Страна зарегистрировала «Спутник V» в апреле, вакцинация препаратом началась 14 мая. На сегодняшний день препарат зарегистрирован в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.