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Россияне назвали основные способы борьбы со стрессом

Ведомости

Самым популярным способом борьбы с тревогой и стрессом среди россиян стало времяпрепровождение с друзьями и родственниками: так ответили 34%, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» среди 3500 человек. Об этом заявили, в частности, 35% мужчин и 34% женщин. 

Вторым из основных способов оказалось употребление сладкого: так сказали 27% опрошенных. Причем среди женщин данный метод популярнее, чем среди мужчин — доли составили 29% и 23% соответственно. Среди различных возрастных групп такой подход чаще всего используют люди от 21 до 40 лет — 31%.

22% россиян для борьбы с тревогой применяют успокоительные, так делает четверть женщин и 18% мужчин. К помощи лекарств наиболее часто прибегают люди старше 75 лет: это делает каждый третий представитель данной группы. 

«Востребованность двух из трех основных способов справиться со стрессом — сладкого и успокоительных препаратов — подтверждается, в том числе, и увеличением трат на данные категории товаров. В 2020 г. расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства — на 5%», — отметила директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

В числе других методов граждане назвали также времяпрепровождение с животными и алкоголь. Подобным образом ответили 19% и 15% респондентов соответственно. Примечательно, что к спиртному для борьбы со стрессом обращается каждый четвертый мужчина (24%) и только 9% женщин. 

Ранее аналитики «Ромир» выяснили, что основной причиной стресса россиян является рост цен в стране: об этом заявили 62% опрошенных. Кроме того, население обеспокоено качеством медицинских услуг, эпидемиологической ситуацией, дороговизной медицинского обслуживания, низкими зарплатами, экономической ситуацией в стране, увеличением безработицы и социальным расслоением общества.

Ранее по теме: Рост цен и низкие зарплаты названы главными причинами стресса россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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