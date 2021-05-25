Россияне назвали основные способы борьбы со стрессом
Самым популярным способом борьбы с тревогой и стрессом среди россиян стало времяпрепровождение с друзьями и родственниками: так ответили 34%, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир» среди 3500 человек. Об этом заявили, в частности, 35% мужчин и 34% женщин.
Вторым из основных способов оказалось употребление сладкого: так сказали 27% опрошенных. Причем среди женщин данный метод популярнее, чем среди мужчин — доли составили 29% и 23% соответственно. Среди различных возрастных групп такой подход чаще всего используют люди от 21 до 40 лет — 31%.
22% россиян для борьбы с тревогой применяют успокоительные, так делает четверть женщин и 18% мужчин. К помощи лекарств наиболее часто прибегают люди старше 75 лет: это делает каждый третий представитель данной группы.
«Востребованность двух из трех основных способов справиться со стрессом — сладкого и успокоительных препаратов — подтверждается, в том числе, и увеличением трат на данные категории товаров. В 2020 г. расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства — на 5%», — отметила директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.
В числе других методов граждане назвали также времяпрепровождение с животными и алкоголь. Подобным образом ответили 19% и 15% респондентов соответственно. Примечательно, что к спиртному для борьбы со стрессом обращается каждый четвертый мужчина (24%) и только 9% женщин.
Ранее аналитики «Ромир» выяснили, что основной причиной стресса россиян является рост цен в стране: об этом заявили 62% опрошенных. Кроме того, население обеспокоено качеством медицинских услуг, эпидемиологической ситуацией, дороговизной медицинского обслуживания, низкими зарплатами, экономической ситуацией в стране, увеличением безработицы и социальным расслоением общества.