Россияне назвали основные способы борьбы со стрессом

«Востребованность двух из трех основных способов справиться со стрессом — сладкого и успокоительных препаратов — подтверждается, в том числе, и увеличением трат на данные категории товаров. В 2020 г. расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства — на 5%», — отметила директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.