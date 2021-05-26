В России за сутки выявили 8373 случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,2 млн случаев, на втором месте Индия – 27,2 млн случаев, на третьем месте Бразилия – 16,2 млн, на четвертом месте Франция – 5,7 млн, на пятом месте Турция – 5,2 млн. Всего в мире зарегистрировано 167,8 млн случаев заражения коронавирусом и 3,5 млн смертей от него.