В России за сутки выявили 8373 случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 8373 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели от коронавируса 9135 человек, скончались — 406. За весь период выявлено 5 026 168 случаев заражения коронавирусом. 4 642 090 пациентов выздоровели от вируса, 119 600 – умерли.
25 мая оперштаб сообщал о 7884 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили коронавирус у 2416 человек, за весь период пандемии – у 1 164 017. Продолжают лечение 94 945, 1 049 246 – выздоровели. 19 826 пациентов умерли от коронавируса.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 839 случаев заражения, Московская область – 744 случая, Ростовская область – 185, Воронежская и Нижегородская области – по 147 случаев заражения.
В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург – 435 516 случаев, Московская область – 267 478, Нижегородская область – 117 386, Ростовская область – 93 289, Свердловская область – 88 814 случаев заражения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,2 млн случаев, на втором месте Индия – 27,2 млн случаев, на третьем месте Бразилия – 16,2 млн, на четвертом месте Франция – 5,7 млн, на пятом месте Турция – 5,2 млн. Всего в мире зарегистрировано 167,8 млн случаев заражения коронавирусом и 3,5 млн смертей от него.