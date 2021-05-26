Власти Словакии разрешили применение вакцины «Спутник V»
Власти Словакии одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», следует из сообщения в официальном Twitter-аккаунте препарата.
«Словакия становится второй страной ЕС, которая полностью одобрила вакцинацию «Спутником V». Дезинформационная война против «Спутника V» в Словакии задержала ее одобрение на три месяца, и мы рады, что все проблемы были решены и вакцинация «Спутником V» может начать спасать жизни», — говорится в сообщении.
Согласно сообщениям местного телевидения, решение о начале вакцинации препаратом приняло правительство Словакии. Она должна начаться до 7 июня.
1 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Словакия зарегистрировала «Спутник V». Вскоре РФПИ рассказал, что в Словакии распространились фейковые новости, будто поставленный в страну «Спутник V» чем-то отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Подобные утверждения основаны на исследовании лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза.
Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам. Вице-премьер Словакии Игорь Матович заявлял, что в стране есть много высокопоставленных врагов российской вакцины.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Применение препарата одобрили более 60 стран. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».