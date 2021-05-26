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Власти Словакии разрешили применение вакцины «Спутник V»

Ведомости

Власти Словакии одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», следует из сообщения в официальном Twitter-аккаунте препарата. 

«Словакия становится второй страной ЕС, которая полностью одобрила вакцинацию «Спутником V». Дезинформационная война против «Спутника V» в Словакии задержала ее одобрение на три месяца, и мы рады, что все проблемы были решены и вакцинация «Спутником V» может начать спасать жизни», — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям местного телевидения, решение о начале вакцинации препаратом приняло правительство Словакии. Она должна начаться до 7 июня.

1 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Словакия зарегистрировала «Спутник V». Вскоре РФПИ рассказал, что в Словакии распространились фейковые новости, будто поставленный в страну «Спутник V» чем-то отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Подобные утверждения основаны на исследовании лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза. 

Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам. Вице-премьер Словакии Игорь Матович заявлял, что в стране есть много высокопоставленных врагов российской вакцины.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Применение препарата одобрили более 60 стран. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». 

Ранее по теме: Словакия начнет использовать «Спутник V» с июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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