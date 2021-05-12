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Словакия начнет использовать «Спутник V» с июня

Ведомости

Словакия начнет применять российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» с июня, заявил министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский.

«Словакия включит "Спутник V" в список применяемых в республике вакцин с начала июня», — цитирует ТАСС министра.

Ранее сообщалось, что Словакия приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca в связи со смертью от тромбоза 47-летней вакцинированной женщины. После этого Ленгварскй заявил о возможном изменении стратегии вакцинации.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.

Ранее по теме: Словакия приостановила использование вакцины от коронавируса от AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных