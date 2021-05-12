Словакия начнет использовать «Спутник V» с июня
Словакия начнет применять российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» с июня, заявил министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский.
«Словакия включит "Спутник V" в список применяемых в республике вакцин с начала июня», — цитирует ТАСС министра.
Ранее сообщалось, что Словакия приостанавливает вакцинацию населения от коронавируса препаратом компании AstraZeneca в связи со смертью от тромбоза 47-летней вакцинированной женщины. После этого Ленгварскй заявил о возможном изменении стратегии вакцинации.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.