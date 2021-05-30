СК возбудил дело после травмирования детей на батуте в Барнауле
Следственное управление СК России по Алтайскому краю возбудило дело после того, как двое детей получили травмы при опрокидывании надувного батута в одном из ТЦ Барнаула.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
В администрации города, как передают «РИА Новости», пояснили, что батут перевернулся из-за порыва ветра, пострадали двое детей 2017 г. рождения, сейчас им оказывается необходимая медпомощь. Батут принадлежит индивидуальному предпринимателю, у которого был заключен с собственником ТЦ договор аренды на земельный участо