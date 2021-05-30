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Израиль ограничил выезд в Россию из-за коронавируса

Ведомости

Минздрав Израиля вносит с 31 мая Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые запрещен из-за высоких рисков заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

«Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», — говорится в сообщении.

В данный перечень также входят Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР Индия и др. Для разрешения выезда в эти страны граждане Израиля должны получить специальное разрешение, а по возвращении из них – пройти обязательный домашний двухнедельный карантин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных