Израиль ограничил выезд в Россию из-за коронавируса
Минздрав Израиля вносит с 31 мая Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые запрещен из-за высоких рисков заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.
«Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», — говорится в сообщении.
В данный перечень также входят Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР Индия и др. Для разрешения выезда в эти страны граждане Израиля должны получить специальное разрешение, а по возвращении из них – пройти обязательный домашний двухнедельный карантин.