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Россияне поддержали идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

Ведомости

Большинство россиян (71%) поддержали идею привлекать осужденных на работу в сферах, в которых обычно трудятся мигранты, сообщает РБК со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Всего идею привлекать к труду заключенных поддержал 71% опрошенных, при этом 62% полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Не согласен с этим предложением 21% участников исследования, пишет издание.

По мнению сторонников этой идеи, работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим (считают 21%), заключенные смогут «отработать» свои преступления (21%), заключенные будут приносить пользу обществу (15%), привлечение заключенных снизит нагрузку на госбюджет (13%), работа поможет заключенным исправиться (10%), заключенные смогут заработать и помочь своим семьям (10%).

При этом 17% противников этого предложения считают, что заключенные должны быть изолированы от общества, 13% опрошенных думают, что они будут плохо работать, по мнению 12%, осужденные небезопасны для окружающих, еще 12% считают, что реализация этой идеи будет возвращением во времена ГУЛАГа, а 9% уверены, что заключенные будут отнимать рабочие места.

Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, ранее предложил директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия». Предложение поддержал министр юстиции Константин Чуйченко. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что поддержит инициативу, если к процессу подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точек зрения.

Ранее по теме: Во ФСИН рассказали о зарплате осужденных в 220 000 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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