Россияне поддержали идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

При этом 17% противников этого предложения считают, что заключенные должны быть изолированы от общества, 13% опрошенных думают, что они будут плохо работать, по мнению 12%, осужденные небезопасны для окружающих, еще 12% считают, что реализация этой идеи будет возвращением во времена ГУЛАГа, а 9% уверены, что заключенные будут отнимать рабочие места.