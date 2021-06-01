Россияне поддержали идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов
Всего идею привлекать к труду заключенных поддержал 71% опрошенных, при этом 62% полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Не согласен с этим предложением 21% участников исследования, пишет издание.
По мнению сторонников этой идеи, работа заключенных станет возмещением ущерба пострадавшим (считают 21%), заключенные смогут «отработать» свои преступления (21%), заключенные будут приносить пользу обществу (15%), привлечение заключенных снизит нагрузку на госбюджет (13%), работа поможет заключенным исправиться (10%), заключенные смогут заработать и помочь своим семьям (10%).
При этом 17% противников этого предложения считают, что заключенные должны быть изолированы от общества, 13% опрошенных думают, что они будут плохо работать, по мнению 12%, осужденные небезопасны для окружающих, еще 12% считают, что реализация этой идеи будет возвращением во времена ГУЛАГа, а 9% уверены, что заключенные будут отнимать рабочие места.
Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, ранее предложил директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия». Предложение поддержал министр юстиции Константин Чуйченко. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что поддержит инициативу, если к процессу подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точек зрения.