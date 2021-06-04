Финляндия расширяет перечь оснований для въезда в страну

В прошлом году с 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. Россия в этот список не входила. Накануне, 3 июня, Хельсинки продлил действие введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений на границе для ряда стран, в том числе России, до 27 июня.