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Финляндия расширяет перечь оснований для въезда в страну

Ведомости

Финляндия с 7 июня расширяет список оснований для въезда в республику в условиях действия ограничений из-за пандемии коронавируса. В их число входит встреча с родственниками из России.

«С понедельника (7 июня. — прим.ред.) необходимой причиной для въезда в страну будет считаться также встреча с родственниками. То есть это будет рассматриваться как веское основание, других причин требоваться не будет», — сообщили ТАСС в Погранохране Финляндии. Сейчас россияне могут въехать в страну при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, а также собственной свадьбы.

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Кроме этих случаев право на въезд имеют лишь отдельные категории россиян. Это члены семей граждан и постоянно проживающих в стране, дипломаты, держатели служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующие по служебным вопросам, те, кто имеет вид на жительство или недвижимость в стране, а также студенты финских учебных заведений.

В прошлом году с 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. Россия в этот список не входила. Накануне, 3 июня, Хельсинки продлил действие введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений на границе для ряда стран, в том числе России, до 27 июня. 

В то же время Россия открыла въезд для граждан из Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара 27 января этого года. Со 2 апреля финская авиакомпания Finnair возобновила полеты из Хельсинки в Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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