Финляндия расширяет перечь оснований для въезда в страну
Финляндия с 7 июня расширяет список оснований для въезда в республику в условиях действия ограничений из-за пандемии коронавируса. В их число входит встреча с родственниками из России.
«С понедельника (7 июня. — прим.ред.) необходимой причиной для въезда в страну будет считаться также встреча с родственниками. То есть это будет рассматриваться как веское основание, других причин требоваться не будет», — сообщили ТАСС в Погранохране Финляндии. Сейчас россияне могут въехать в страну при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, а также собственной свадьбы.
Кроме этих случаев право на въезд имеют лишь отдельные категории россиян. Это члены семей граждан и постоянно проживающих в стране, дипломаты, держатели служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующие по служебным вопросам, те, кто имеет вид на жительство или недвижимость в стране, а также студенты финских учебных заведений.
В прошлом году с 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. Россия в этот список не входила. Накануне, 3 июня, Хельсинки продлил действие введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений на границе для ряда стран, в том числе России, до 27 июня.
В то же время Россия открыла въезд для граждан из Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара 27 января этого года. Со 2 апреля финская авиакомпания Finnair возобновила полеты из Хельсинки в Москву.