В Госдуме прокомментировали поступление воды в Крым с территории Украины
Поступление воды в Крым сквозь разрушающуюся на Украине дамбу вызывает опасения, поскольку она может быть загрязнена, заявил журналистам депутат Госдумы от республики Андрей Козенко.
«В 2014 г. у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища. И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится», – сказал Козенко (цитата по ТАСС). Разрушение дамбы он назвал «показательным для всей инфраструктуры Украины».
Ранее украинский «Пятый канал» сообщил, что в Херсонской области разрушается дамба, перекрывающая воду в Крым. Она находится на 91-м километре Северо-Крымского канала. Временную плотину из металлических конструкций и мешков из песка семь лет назад построили фермеры.
Проблемы с водоснабжением Крыма, возникшие в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала (давал 85% потребления воды жителями региона), обострились летом-осенью 2020 г. Из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту, пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.
Президент России поручил правительству разработать план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, рассчитанный до 2024 г. 18 марта 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил Путину, что в результате реализуемых мероприятий проблема острого дефицита воды в Крыму и Севастополе ликвидирована. В начале мая Хуснуллин заявил, что на 2021 г. и ближайшие годы Крым обеспечен водой.