В Госдуме прокомментировали поступление воды в Крым с территории Украины

«В 2014 г. у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища. И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится», – сказал Козенко (цитата по ТАСС). Разрушение дамбы он назвал «показательным для всей инфраструктуры Украины».