СБУ опровергла информацию о задержании своего агента в России

В середине апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Дипломата уличили во встрече с российским гражданином, от которого он получал информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов.