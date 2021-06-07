СБУ опровергла информацию о задержании своего агента в России
Информация о задержании в России агента Службы безопасности Украины не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.
«Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», — сказал Дехтяренко (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня ФСБ сообщила, что задержала и выдворила с территории России агента СБУ, гражданина Украины Алексея Семеняка. 3 июня он покинул Россию. Въезд в страну ему запрещен на 25 лет.
В середине апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Дипломата уличили во встрече с российским гражданином, от которого он получал информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов.