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СБУ опровергла информацию о задержании своего агента в России

Ведомости

Информация о задержании в России агента Службы безопасности Украины не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.

«Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны… Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», — сказал Дехтяренко (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня ФСБ сообщила, что задержала и выдворила с территории России агента СБУ, гражданина Украины Алексея Семеняка. 3 июня он покинул Россию. Въезд в страну ему запрещен на 25 лет.

В середине апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Дипломата уличили во встрече с российским гражданином, от которого он получал информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов.

Ранее по теме: ФСБ сообщила о выcылке из России агента украинских спецслужб

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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