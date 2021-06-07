В Словакии начали вакцинацию «Спутником V»
Вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась в Словакии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
«Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии 7 июня и будет проходить поэтапно», – говорится в сообщении. Прививки российским препаратом начали делать в Братиславском и Жилинском краях, во вторник вакцинация станет возможной в Нитрянском крае, в четверг – в Тренчанском и Банскобыстрицком краях. В следующие выходные вакцинация начнется в остальных краях Словакии.
По данным словацкого радио, на вакцинацию «Спутником V» зарегистрировались более 5 тыс. жителей страны. Привиться российским препаратом могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Власти Словакии планируют разрешить въезд на территорию республики иностранцам, привившимся «Спутником V».
В конце мая власти Словакии одобрили применение вакцины. Дезинформационная война против препарата задержала его одобрение на три месяца. 1 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Словакия зарегистрировала «Спутник V». Вскоре РФПИ рассказал, что в Словакии распространились фейковые новости, будто поставленный в страну «Спутник V» отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Подобные утверждения основаны на исследовании лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза.
Скандал с вакциной произошел после конфликта в правительстве республики, часть представителей которого была против поставок российского препарата. В итоге РФПИ попросил Словакию вернуть полученную партию вакцины, чтобы направить ее другим государствам.