В Словакии начали вакцинацию «Спутником V»

В конце мая власти Словакии одобрили применение вакцины. Дезинформационная война против препарата задержала его одобрение на три месяца. 1 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Словакия зарегистрировала «Спутник V». Вскоре РФПИ рассказал, что в Словакии распространились фейковые новости, будто поставленный в страну «Спутник V» отличается от того, что получил подтвердивший его эффективность научный журнал The Lancet. Подобные утверждения основаны на исследовании лаборатории, не входящей в официальную сеть лабораторий контроля лекарственных средств Европейского союза.