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В УЕФА не планируют менять турнирную сетку Евро-2020 из-за Украины

Ведомости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует вносить изменения в сетке плей-офф чемпионата Европы по футболу в случае попадания Украины в запланированный в Санкт-Петербурге четвертьфинальный матч, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Это гипотетическая ситуация, но изменения в календаре не планируются», — заявили в УЕФА.

Ранее Евро-2020 был перенесен на 2021 г. из-за пандемии коронавируса. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Евро-2020 станет 16-ым чемпионатом Европы по футболу. В групповом этапе турнира примут участие сборные 24 стран. В честь 60-летия с момента проведения первого турнира чемпионат 2020 г. планировалось провести на 12 стадионах 12 городов 11 стран Европы. На стадионе в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей турнира, шесть из них — групповой стадии.

Сборной России на чемпионате предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Ранее по теме: В Петербурге планируют ограничить продажу алкоголя во время ЧЕ-2020

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных