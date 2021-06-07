Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Москвичи заплатят 17 млн руб. за отказ сдать тест на COVID-19 при возвращении в РФ

Ведомости

Москвичей, вернувшихся из-за границы и не сдавших тест на коронавирус, оштрафовали почти на 17 млн руб., сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

«По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 млн. 974 тыс. рублей», – говорится в сообщении. По данным ведомства, около 2% возвращающихся из-за границы жителей столицы не проходят тестирование на коронавирус и не вносят результаты в Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в течение трех дней после прилета. «Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

С августа 2020 г. в отношении нарушителей составлено 3622 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Эта статья предусматривает административную ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб. Если эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по третьей части статьи. Размер штрафа в этом случае составит от 150 до 300 тыс. руб., напомнили в ведомстве.

По данным оперативного штаба на 7 июня, в Москве за последние сутки выявили 3266 новых случаев коронавируса, 1568 человек выздоровели, 59 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Каждый пятый россиянин готов пройти вакцинацию для поездки за границу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных