Москвичи заплатят 17 млн руб. за отказ сдать тест на COVID-19 при возвращении в РФ

С августа 2020 г. в отношении нарушителей составлено 3622 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Эта статья предусматривает административную ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб. Если эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по третьей части статьи. Размер штрафа в этом случае составит от 150 до 300 тыс. руб., напомнили в ведомстве.