Москвичи заплатят 17 млн руб. за отказ сдать тест на COVID-19 при возвращении в РФ
Москвичей, вернувшихся из-за границы и не сдавших тест на коронавирус, оштрафовали почти на 17 млн руб., сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.
«По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 млн. 974 тыс. рублей», – говорится в сообщении. По данным ведомства, около 2% возвращающихся из-за границы жителей столицы не проходят тестирование на коронавирус и не вносят результаты в Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в течение трех дней после прилета. «Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
С августа 2020 г. в отношении нарушителей составлено 3622 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Эта статья предусматривает административную ответственность для граждан в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб. Если эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то такое правонарушение квалифицируется по третьей части статьи. Размер штрафа в этом случае составит от 150 до 300 тыс. руб., напомнили в ведомстве.
По данным оперативного штаба на 7 июня, в Москве за последние сутки выявили 3266 новых случаев коронавируса, 1568 человек выздоровели, 59 – умерли. Всего в городе зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения и свыше 20 тыс. летальных исходов.