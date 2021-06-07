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МВД разъяснило правила отправки нетрезвых граждан в вытрезвители

Ведомости

МВД России разъяснило порядок доставления в вытрезвители пьяных людей из общественных мест или квартир, следует из проекта документа, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Полицейские могут доставлять в вытрезвители пьяных людей с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, из скверов, парков, поездов и других общественных мест в случае, если они находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При этом утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве лиц будут перевозить в медицинские организации или специализированные учреждения.

Помимо этого, в вытрезвители смогут забрать лиц, находящихся в жилище, если есть причины считать, что они могут нанести вред или испортить имущество. Доставка в вытрезвители также может осуществляться по письменному заявлению тех, кто находится вместе с нетрезвым человеком в доме.

В документе также предусмотрены меры безопасности при доставлении лиц в состоянии опьянения, в частности наряд полиции должен быть в составе не менее двух человек и должен ехать на служебном транспорте. При необходимости нетрезвым людям нужно будет оказать первую медицинскую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность имущества.

Ранее по теме: МВД определило критерии для доставления пьяных граждан в вытрезвители

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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