МВД разъяснило правила отправки нетрезвых граждан в вытрезвители
МВД России разъяснило порядок доставления в вытрезвители пьяных людей из общественных мест или квартир, следует из проекта документа, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.
Полицейские могут доставлять в вытрезвители пьяных людей с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, железнодорожных станций, из скверов, парков, поездов и других общественных мест в случае, если они находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При этом утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве лиц будут перевозить в медицинские организации или специализированные учреждения.
Помимо этого, в вытрезвители смогут забрать лиц, находящихся в жилище, если есть причины считать, что они могут нанести вред или испортить имущество. Доставка в вытрезвители также может осуществляться по письменному заявлению тех, кто находится вместе с нетрезвым человеком в доме.
В документе также предусмотрены меры безопасности при доставлении лиц в состоянии опьянения, в частности наряд полиции должен быть в составе не менее двух человек и должен ехать на служебном транспорте. При необходимости нетрезвым людям нужно будет оказать первую медицинскую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность имущества.