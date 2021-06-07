МВД разъяснило правила отправки нетрезвых граждан в вытрезвители

В документе также предусмотрены меры безопасности при доставлении лиц в состоянии опьянения, в частности наряд полиции должен быть в составе не менее двух человек и должен ехать на служебном транспорте. При необходимости нетрезвым людям нужно будет оказать первую медицинскую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность имущества.