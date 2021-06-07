В ВОЗ рассказали об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

«В условиях возросшей глобальной передачи вариантов [коронавируса], вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинирован», — сказал он на брифинге в Женеве.