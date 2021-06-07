В ВОЗ рассказали об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
Слишком быстрое снятие ограничений может привести к угрозе для непривитых от коронавируса из-за возросшей глобальной передачи новых штаммов коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.
«В условиях возросшей глобальной передачи вариантов [коронавируса], вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинирован», — сказал он на брифинге в Женеве.
3 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России более 1000 случаев новых штаммов коронавируса. По ее словам, большинство из них составляет британский вариант инфекции, менее четверти — индийский штамм.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили и в ряде других стран. На фоне обнаружения нового штамма российские власти решили приостановить авиасообщение с Великобританией. Оно возобновилось со 2 июня.