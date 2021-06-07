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В ВОЗ рассказали об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых

Ведомости

Слишком быстрое снятие ограничений может привести к угрозе для непривитых от коронавируса из-за возросшей глобальной передачи новых штаммов коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«В условиях возросшей глобальной передачи вариантов [коронавируса], вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинирован», — сказал он на брифинге в Женеве.

3 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России более 1000 случаев новых штаммов коронавируса. По ее словам, большинство из них составляет британский вариант инфекции, менее четверти — индийский штамм.

Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. Позднее новые штаммы коронавируса выявили и в ряде других стран. На фоне обнаружения нового штамма российские власти решили приостановить авиасообщение с Великобританией. Оно возобновилось со 2 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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