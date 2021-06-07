Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге
В Санкт-Петербурге выросла заболеваемость коронавирусом по итогам предыдущей недели, заявил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».
«По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга предпринимает все необходимые меры, созданы резервы», — цитирует «Интерфакс» Беглова. При этом он не уточнил количественные данные.
Со 2 по 5 июня в городе проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Во время пленарного заседания на ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил правительству организовать в стране платную вакцинацию иностранных граждан от COVID-19. Он также заявил, что ситуация с коронавирусом в России лучше, чем во многих странах.
«Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе начать прививать иностранцев. Петербург — единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу», — сказал Беглов.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге, за последние сутки выявили 854 новых случая заболевания, 889 человек выздоровели, 40 — умерли. Всего по состоянию на понедельник число случаев заражения в городе составило 445 тыс.