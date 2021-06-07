Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Со 2 по 5 июня в городе проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Во время пленарного заседания на ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил правительству организовать в стране платную вакцинацию иностранных граждан от COVID-19. Он также заявил, что ситуация с коронавирусом в России лучше, чем во многих странах.