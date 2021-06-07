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Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Ведомости

В Санкт-Петербурге выросла заболеваемость коронавирусом по итогам предыдущей недели, заявил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

«По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга предпринимает все необходимые меры, созданы резервы», — цитирует «Интерфакс» Беглова. При этом он не уточнил количественные данные.

Со 2 по 5 июня в городе проходил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Во время пленарного заседания на ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил правительству организовать в стране платную вакцинацию иностранных граждан от COVID-19. Он также заявил, что ситуация с коронавирусом в России лучше, чем во многих странах.

«Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе начать прививать иностранцев. Петербург — единственный регион, где медицинский туризм поставлен на системную основу», — сказал Беглов.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге, за последние сутки выявили 854 новых случая заболевания, 889 человек выздоровели, 40 — умерли. Всего по состоянию на понедельник число случаев заражения в городе составило 445 тыс.

Ранее по теме: Путин оценил обстановку с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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