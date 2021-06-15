Госдума разрешила внесудебную блокировку сайтов для переводов онлайн-казино

ФНС также наделяется полномочиями по ведению перечня иностранных банков, оказывающих услуги приема платежей лицам, в свою очередь, включенным в перечень лиц, в адрес которых запрещены переводы денежных средств. ФНС также получит право направлять в Банк России информацию о выявленных ею случаях соответствующих переводов. Регулятор же будет принимать в отношении таких банков ограничительные меры.