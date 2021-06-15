Госдума разрешила внесудебную блокировку сайтов для переводов онлайн-казино
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, дающий Федеральной налоговой службе (ФНС) право блокировать без суда сайты платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. Это следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.
Соответствующие поправки внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они запрещают обслуживание лиц финансовыми организациями, оказывающими услуги через сайт, внесенный в перечень доменов с запрещенной к распространению на территории России информацией. Решение о внесении доменных имен в соответствующий перечень будет принимать ФНС.
ФНС также наделяется полномочиями по ведению перечня иностранных банков, оказывающих услуги приема платежей лицам, в свою очередь, включенным в перечень лиц, в адрес которых запрещены переводы денежных средств. ФНС также получит право направлять в Банк России информацию о выявленных ею случаях соответствующих переводов. Регулятор же будет принимать в отношении таких банков ограничительные меры.
До этого запреты переводов онлайн-казино были точечными. Так, в январе 2019 г. ФНС запретила проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777 после того, как включила соответствующее юрлицо в свой список организаций, ведущих незаконную игорную деятельность.
С 2006 г. игорная деятельность в доменной зоне .ru незаконна. В 2012 г. создан Реестр запрещенных сайтов, доступ к которым должен быть заблокирован интернет-провайдерами. С тех пор Роскомнадзор вносит туда, в том числе, и онлайн-казино.