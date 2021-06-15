Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Госдума разрешила внесудебную блокировку сайтов для переводов онлайн-казино

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, дающий Федеральной налоговой службе (ФНС) право блокировать без суда сайты платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. Это следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки внесены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они запрещают обслуживание лиц финансовыми организациями, оказывающими услуги через сайт, внесенный в перечень доменов с запрещенной к распространению на территории России информацией. Решение о внесении доменных имен в соответствующий перечень будет принимать ФНС.

ФНС также наделяется полномочиями по ведению перечня иностранных банков, оказывающих услуги приема платежей лицам, в свою очередь, включенным в перечень лиц, в адрес которых запрещены переводы денежных средств. ФНС также получит право направлять в Банк России информацию о выявленных ею случаях соответствующих переводов. Регулятор же будет принимать в отношении таких банков ограничительные меры.

До этого запреты переводов онлайн-казино были точечными. Так, в январе 2019 г. ФНС запретила проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777 после того, как включила соответствующее юрлицо в свой список организаций, ведущих незаконную игорную деятельность.

С 2006 г. игорная деятельность в доменной зоне .ru незаконна. В 2012 г. создан Реестр запрещенных сайтов, доступ к которым должен быть заблокирован интернет-провайдерами. С тех пор Роскомнадзор вносит туда, в том числе, и онлайн-казино.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных