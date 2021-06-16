Врач объяснил очередь машин скорой помощи у больницы в Новосибирске

Ранее сегодня местное издание NGS.RU сообщило со ссылкой на слова очевидцев об очереди из 18 скорых у городской больницы № 3 на улице Мухачева. Позднее в медучреждении пояснили, что с 14 по 16 июня больница № 3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя. Всего за этот период госпитализировали 124 человека. В минздраве региона уточнили, что очередь была меньше, чем сообщали очевидцы — 8 машин, и скопилась лишь однократно.