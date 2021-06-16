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Врач объяснил очередь машин скорой помощи у больницы в Новосибирске

Ведомости

Очередь из машин скорой помощи у городской больницы № 3 в Новосибирске выстроилась из-за увеличения числа обращений заболевших коронавирусом. Об этом ТАСС рассказала главврач больницы Ирина Большакова.

«Идет рост обращений по поводу коронавирусной инфекции, следственно, увеличивается количество пневмоний, которые мы отвозим в стационар», — сказала Большакова. Рост числа заболевших она связала с динамикой вакцинации.

«Огромный вал обращений сейчас идет от непривитого населения», — пояснила она.

Ранее сегодня местное издание NGS.RU сообщило со ссылкой на слова очевидцев об очереди из 18 скорых у городской больницы № 3 на улице Мухачева. Позднее в медучреждении пояснили, что с 14 по 16 июня больница № 3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя. Всего за этот период госпитализировали 124 человека. В минздраве региона уточнили, что очередь была меньше, чем сообщали очевидцы — 8 машин, и скопилась лишь однократно.

По данным оперштаба на 15 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 92 новых случая коронавируса, умерло шесть человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 44 653 случая коронавируса, 40 285 пациентов выздоровели, умерли 1 954 человека.

В целом по России на 15 июня зарегистрировано 5,2 млн случаев заражения коронавирусом. 4,8 млн человек выздоровели, более 127 тыс. – погибли. За последние сутки было зарегистрировано 14 185 случаев заражения. Рост заболеваемости наблюдается с мая.

Ранее по теме: Ученые спрогнозировали новый пик COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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