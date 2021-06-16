Врач объяснил очередь машин скорой помощи у больницы в Новосибирске
Очередь из машин скорой помощи у городской больницы № 3 в Новосибирске выстроилась из-за увеличения числа обращений заболевших коронавирусом. Об этом ТАСС рассказала главврач больницы Ирина Большакова.
«Идет рост обращений по поводу коронавирусной инфекции, следственно, увеличивается количество пневмоний, которые мы отвозим в стационар», — сказала Большакова. Рост числа заболевших она связала с динамикой вакцинации.
«Огромный вал обращений сейчас идет от непривитого населения», — пояснила она.
Ранее сегодня местное издание NGS.RU сообщило со ссылкой на слова очевидцев об очереди из 18 скорых у городской больницы № 3 на улице Мухачева. Позднее в медучреждении пояснили, что с 14 по 16 июня больница № 3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя. Всего за этот период госпитализировали 124 человека. В минздраве региона уточнили, что очередь была меньше, чем сообщали очевидцы — 8 машин, и скопилась лишь однократно.
По данным оперштаба на 15 июня, в Новосибирской области за сутки выявили 92 новых случая коронавируса, умерло шесть человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 44 653 случая коронавируса, 40 285 пациентов выздоровели, умерли 1 954 человека.
В целом по России на 15 июня зарегистрировано 5,2 млн случаев заражения коронавирусом. 4,8 млн человек выздоровели, более 127 тыс. – погибли. За последние сутки было зарегистрировано 14 185 случаев заражения. Рост заболеваемости наблюдается с мая.