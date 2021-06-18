Переболевшие коронавирусом граждане смогут пройти углубленную диспансеризацию
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об углубленной диспансеризации россиян, переболевших коронавирусом, с 1 июля, сообщила пресс-служба правительства.
«Теперь эти пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжёлой форме. У многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие, обострились хронические заболевания», — отметил Мишустин.
В правительстве рассказали, что углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе пациент сдаст анализ крови, проверит ее насыщенность кислородом, сделает рентген легких и придет на прием к терапевту. При необходимости врач отправит пациента на второй этап, чтобы уточнить диагноз. На втором этапе диспансеризации пациенту сделают КТ легких, эхокардиографию и допплеровское исследование сосудов ног. Если у пациента выявят хроническое заболевание или риск его возникновения, ему назначат лечение или медицинскую реабилитацию.
По данным оперштаба на 18 июня, в России за сутки зарегистрировано 17 262 случая заражения коронавирусом, из них 9056 – в Москве. Всего в России выявлено 5,3 млн случаев заражения. 4,9 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 128 тыс. – погибли. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.