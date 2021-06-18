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Переболевшие коронавирусом граждане смогут пройти углубленную диспансеризацию

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об углубленной диспансеризации россиян, переболевших коронавирусом, с 1 июля, сообщила пресс-служба правительства.

«Теперь эти пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Особенно это важно для тех, кто переболел в тяжёлой форме. У многих уже после выздоровления ухудшилось самочувствие, обострились хронические заболевания», — отметил Мишустин.

В правительстве рассказали, что углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе пациент сдаст анализ крови, проверит ее насыщенность кислородом, сделает рентген легких и придет на прием к терапевту. При необходимости врач отправит пациента на второй этап, чтобы уточнить диагноз. На втором этапе диспансеризации пациенту сделают КТ легких, эхокардиографию и допплеровское исследование сосудов ног. Если у пациента выявят хроническое заболевание или риск его возникновения, ему назначат лечение или медицинскую реабилитацию.

По данным оперштаба на 18 июня, в России за сутки зарегистрировано 17 262 случая заражения коронавирусом, из них 9056 – в Москве. Всего в России выявлено 5,3 млн случаев заражения. 4,9 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 128 тыс. – погибли. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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