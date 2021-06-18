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В Госдуму внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире

Ведомости

Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предполагающий наделение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти правом устанавливать нормативы количества домашних животных в квартире.

«Часть 2 дополнить пунктом З.1 следующего содержания: «З.1) устанавливают нормативы количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.

По мнению авторов, эта мера позволит упорядочить содержание домашних животных, обеспечить безопасность и другие права и законные интересы граждан. Владельцы животных «не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создается антисанитарная обстановка в многоквартирных жилых домах, что может привести к причинению вреда здоровью людей», следует из пояснительной записки.

Законопроектом также предлагается ввести обязательную регистрацию питомцев, чтобы сократить численность безнадзорных животных, не допускать нахождение собак без намордника и поводка вне мест, разрешенных для их выгула, разрешить помещать отловленных животных без владельцев в места временного содержания, не являющиеся приютами, так как во многих субъектах приюты для животных еще не созданы.

Ранее по теме: Правительство поддержало запрет на выгул животных в состоянии опьянения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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