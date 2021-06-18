В Госдуму внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире
Государственный совет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предполагающий наделение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти правом устанавливать нормативы количества домашних животных в квартире.
«Часть 2 дополнить пунктом З.1 следующего содержания: «З.1) устанавливают нормативы количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме», – говорится в документе, опубликованном в электронной базе Госдумы.
По мнению авторов, эта мера позволит упорядочить содержание домашних животных, обеспечить безопасность и другие права и законные интересы граждан. Владельцы животных «не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создается антисанитарная обстановка в многоквартирных жилых домах, что может привести к причинению вреда здоровью людей», следует из пояснительной записки.
Законопроектом также предлагается ввести обязательную регистрацию питомцев, чтобы сократить численность безнадзорных животных, не допускать нахождение собак без намордника и поводка вне мест, разрешенных для их выгула, разрешить помещать отловленных животных без владельцев в места временного содержания, не являющиеся приютами, так как во многих субъектах приюты для животных еще не созданы.