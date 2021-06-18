В Госдуму внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире

Законопроектом также предлагается ввести обязательную регистрацию питомцев, чтобы сократить численность безнадзорных животных, не допускать нахождение собак без намордника и поводка вне мест, разрешенных для их выгула, разрешить помещать отловленных животных без владельцев в места временного содержания, не являющиеся приютами, так как во многих субъектах приюты для животных еще не созданы.