В Москве возбудили 24 уголовных дела за подделку сертификатов о вакцинации

«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 — по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», 1 – по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Из них 3 уголовных дела направлены в суд», — говорится в сообщении.