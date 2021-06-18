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В Москве возбудили 24 уголовных дела за подделку сертификатов о вакцинации

Ведомости

В Москве возбудили 24 уголовных дела по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и сертификатов вакцинации, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. 

«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 — по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», 1 – по статье 159 УК РФ «Мошенничество».  Из них 3 уголовных дела направлены в суд», — говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов провели «проверочную закупку», в ходе которой была задержана женщина, продавшая сертификаты о вакцинации от COVID-19 за 5 000 руб.   

Аналогичные случаи были выявлены оперативниками в нескольких административных  округах Москвы. В СВАО полицейские задержали мужчину, который выполнял функции курьера. У него были обнаружены сертификаты о вакцинации на различные имена. 

«В результате дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили гражданина, который дал признательные показания в изготовлении и сбыте сертификатов о вакцинации. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд города Москвы», — отметили в ведомстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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