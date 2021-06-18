В Москве возбудили 24 уголовных дела за подделку сертификатов о вакцинации
В Москве возбудили 24 уголовных дела по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и сертификатов вакцинации, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
«В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 — по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», 1 – по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Из них 3 уголовных дела направлены в суд», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов провели «проверочную закупку», в ходе которой была задержана женщина, продавшая сертификаты о вакцинации от COVID-19 за 5 000 руб.
Аналогичные случаи были выявлены оперативниками в нескольких административных округах Москвы. В СВАО полицейские задержали мужчину, который выполнял функции курьера. У него были обнаружены сертификаты о вакцинации на различные имена.
«В результате дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили гражданина, который дал признательные показания в изготовлении и сбыте сертификатов о вакцинации. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд города Москвы», — отметили в ведомстве.