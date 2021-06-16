Что означает «обязательная» вакцинация для работников и работодателей

Статья 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» говорит, что отсутствие профилактических прививок может привести к отстранению от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания, но все виды таких работы указаны в специальном правительственном перечне. И они практически не пересекаются с теми, которые указаны в постановлении Андреевой. Среди них – сельскохозяйственные работы, работы по лесозаготовке, работы, связанные с уходом за животными, работы по обслуживанию канализационных объектов, с больными инфекционными заболеваниями, работа в сфере образования и др. При этом по Трудовому кодексу отстранение от работы возможно только в случаях, предусмотренных ТК, другими законами или иными нормативными правовыми актами России.