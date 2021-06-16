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Что означает «обязательная» вакцинация для работников и работодателей

Решение о прививках 60% сотрудников в ряде отраслей требует дополнительных обоснований
Максим Иванов
Сергей Собянин обосновал новые меры тем, что ситуация «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически» /Агентство «Москва»

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева, ссылаясь неблагополучную эпидемическую ситуацию в городе, издала постановление, которое должно принудить работодателей подключиться к кампании по вакцинации от COVID-19. До 15 августа руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны «организовать проведение» вакцинации не менее 60% своих сотрудников прививками от коронавируса, а также усилить информационную работу о необходимости вакцинации, говорится в документе.

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Мэр Сергей Собянин на своем сайте обосновал новые меры тем, что ситуация «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически»: сейчас привит 1,8 млн москвичей, а в больницах лежит более 12 000 человек. До 1 июля будет создана информационная система, позволяющая контролировать процесс вакцинации «в соответствии с постановлением» Андреевой, пообещал он.

Разъяснений, по какому принципу работодатели должны выбирать сотрудников для направления на вакцинацию, в постановлении главного государственного санитарного врача Москвы нет. Не уточняется также, необходимо ли вакцинировать тех, кто уже переболел коронавирусом. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Роспотребнадзора и мэрии Москвы.

Введенные московским Роспотребнадзором меры затрагивают сферы:

  • Торговли;

  • Бытовых услуг, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и др.;

  • Общественного питания;

  • Банковских и почтовых услуг;

  • МФЦ;

  • Такси и общественного транспорта;

  • Образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания;

  • ЖКХ и энергетики;

  • Проведения культурных, выставочных, досуговых, спортивных, детских, развлекательных, просветительских мероприятий, кроме официальных мероприятий, организуемых исполнительной властью;

В самом постановлении, обращает внимание партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай, работодателям предписано не обеспечить, а лишь «организовать проведение профилактических прививок и усилить соответствующую информационно-разъяснительную работу среди сотрудников». То есть, формально прививки обязательными не будут, считает юрист: «Под организацией, о которой говорит Роспотребнадзор, на наш взгляд, могут пониматься действия работодателя по предоставлению работнику возможности участия в вакцинации без негативных дисциплинарных последствий. Например, необходимость обеспечить, чтобы время отсутствия в целях вакцинирования не было учтено качестве прогула и не привело к увольнению работника».

Тягай подчеркивает, что отсутствие прививок не относится к основаниям для увольнения работника по инициативе работодателя, дисциплинарные взыскания в связи с отказом от прививки также не могут быть применены к работнику.

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Статья 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» говорит, что отсутствие профилактических прививок может привести к отстранению от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания, но все виды таких работы указаны в специальном правительственном перечне. И они практически не пересекаются с теми, которые указаны в постановлении Андреевой. Среди них – сельскохозяйственные работы, работы по лесозаготовке, работы, связанные с уходом за животными, работы по обслуживанию канализационных объектов, с больными инфекционными заболеваниями, работа в сфере образования и др. При этом по Трудовому кодексу отстранение от работы возможно только в случаях, предусмотренных ТК, другими законами или иными нормативными правовыми актами России.

«Бизнес сам с точки зрения бесперебойности работы заинтересован, чтобы все сотрудники были здоровы и эта негативная история, связанная с коронавирусом, прошла, причем заинтересован материально», – заявила «Ведомостям» депутат Мосгордумы Елена Николаева. При этом заставлять сотрудников прививаться под угрозой увольнения бизнес не может, это противоречит Трудовому кодексу, отмечает она, бизнес может только мотивировать к вакцинации, и некоторые московские предприятия уже думают о том, чтобы проводить «выездную вакцинацию» для своих сотрудников.

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Депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ) считает, что на массовую кампанию по вакцинации граждане могут отреагировать покупкой поддельных сертификатов о вакцинации. При этом законодательство не дает региональному управлению Роспотребнадзора проводить обязательную вакцинацию для всех работников любых сфер по усмотрению ведомства, отметил он.

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Похожие на московские меры примпринимают в Подмосковье, чтобы «избежать новых ограничений», заявил губернатор Андрей Воробьев. В Санкт-Петербурге пока «подобного документа в разработке нет», заявили «Фонтанке» 16 июня в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о введении обязательной вакцинации речь не идет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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