Россия продлила запрет на полеты в Танзанию до 19 июля

«Наверное, вы зададите вопрос о том, что наша вакцина пока не признана Всемирной организацией здравоохранения, и ряд государств в свои правила включают только вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения. Но тем не менее, ряд государств из тех, что сейчас открыты, высказали пожелания, что они готовы принимать наших граждан вакцинированных российскими вакцинами, в первую очередь, вакциной «Спутник V», — подчеркнула Голикова.