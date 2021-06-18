Россия продлила запрет на полеты в Танзанию до 19 июля
Действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией продлеваются до 19 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно», — говорится в сообщении. Оперштаб также рекомендовал гражданам перед полетом за рубеж пройти вакцинацию от коронавируса для дополнительной защиты.
«Хотела напомнить нашим гражданам, что в каждой из стран действует свой порядок въезда. Поэтому при принятии решении о посещении того или иного государства необходимо руководствоваться теми правилами, которые там установлены», — заявила сегодня в ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова.
«Наверное, вы зададите вопрос о том, что наша вакцина пока не признана Всемирной организацией здравоохранения, и ряд государств в свои правила включают только вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения. Но тем не менее, ряд государств из тех, что сейчас открыты, высказали пожелания, что они готовы принимать наших граждан вакцинированных российскими вакцинами, в первую очередь, вакциной «Спутник V», — подчеркнула Голикова.
Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией, с 28 июня Россия также возобновляет авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.