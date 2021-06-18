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Россия продлила запрет на полеты в Танзанию до 19 июля

Ведомости

Действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией продлеваются до 19 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно», — говорится в сообщении. Оперштаб также рекомендовал гражданам перед полетом за рубеж пройти вакцинацию от коронавируса для дополнительной защиты. 

«Хотела напомнить нашим гражданам, что в каждой из стран действует свой порядок въезда. Поэтому при принятии решении о посещении того или иного государства необходимо руководствоваться теми правилами, которые там установлены», — заявила сегодня в ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова. 

«Наверное, вы зададите вопрос о том, что наша вакцина пока не признана Всемирной организацией здравоохранения, и ряд государств в свои правила включают только вакцины, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения. Но тем не менее, ряд государств из тех, что сейчас открыты, высказали пожелания, что они готовы принимать наших граждан вакцинированных российскими вакцинами, в первую очередь, вакциной «Спутник V», — подчеркнула Голикова. 

Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией, с 28 июня Россия также возобновляет авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. 

Ранее по теме: Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных