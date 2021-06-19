На Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад пиротехники
В Москве на Лужнецкой набережной (д. 2/4) загорелся склад пиротехники, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», — заявили там.
По предварительным данным, площадь горения составила 500 кв м, огонь перекинулся на соседнее здание. Пока пожар не удается локализовать, для его тушения привлекли два пожарных вертолета.
В столичном ГИБДД заявили об ограничении движения на двух полосах из трех в каждом направлении на данном участке набережной.