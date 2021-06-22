УЕФА не предлагал перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга

«О переносе матчей из Петербурга нам ничего неизвестно. Такие обсуждения не велись. Мы исходим из того, что мы готовимся к матчу, который пройдет завтра, а также к матчу четвертьфинала. У нас каждый день идут совещания со штаб-квартирой УЕФА в Ньоне, никаких опасений и предложений оттуда высказано не было. Поэтому относимся к данной информации как к слухам», — сказал Сорокин