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УЕФА не предлагал перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга

Ведомости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не предлагал перенос матчей чемпионата Европы по футболу из Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина.

«О переносе матчей из Петербурга нам ничего неизвестно. Такие обсуждения не велись. Мы исходим из того, что мы готовимся к матчу, который пройдет завтра, а также к матчу четвертьфинала. У нас каждый день идут совещания со штаб-квартирой УЕФА в Ньоне, никаких опасений и предложений оттуда высказано не было. Поэтому относимся к данной информации как к слухам», — сказал Сорокин

Изначально в Санкт-Петербурге было запланировано проведение семи матчей, пять из которых уже состоялись. Петербургскому стадиону предстоит провести еще один матч групповой стадии между командами Швеции и Польши 23 июня, а также четвертьфинальную игру 2 июля.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщило, что российские власти вправе отказаться от проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу-2020.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 июня, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 065 случаев инфекции. Выздоровело 1 872 человека, а умерли — 82.

Ранее по теме: В сборной России сообщили об отсутствии претензий к игрокам после Евро-2020
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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