УЕФА не предлагал перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не предлагал перенос матчей чемпионата Европы по футболу из Санкт-Петербурга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина.
«О переносе матчей из Петербурга нам ничего неизвестно. Такие обсуждения не велись. Мы исходим из того, что мы готовимся к матчу, который пройдет завтра, а также к матчу четвертьфинала. У нас каждый день идут совещания со штаб-квартирой УЕФА в Ньоне, никаких опасений и предложений оттуда высказано не было. Поэтому относимся к данной информации как к слухам», — сказал Сорокин
Изначально в Санкт-Петербурге было запланировано проведение семи матчей, пять из которых уже состоялись. Петербургскому стадиону предстоит провести еще один матч групповой стадии между командами Швеции и Польши 23 июня, а также четвертьфинальную игру 2 июля.
Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщило, что российские власти вправе отказаться от проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу-2020.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 июня, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 065 случаев инфекции. Выздоровело 1 872 человека, а умерли — 82.