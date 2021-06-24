Песков назвал вакцинацию добровольной из-за возможности уволиться

На вопрос, является ли выбор между вакцинацией и потерей работы добровольностью, Песков отметил, что является, потому что человек может поменять работу. «Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии <…> Это все связано с пандемией и связано с необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки», — объяснил он.