Песков назвал вакцинацию добровольной из-за возможности уволиться
Если работник сферы услуг, который подлежит обязательной вакцинации от коронавируса, не хочет делать прививку, ему стоит поменять сферу деятельности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сегодня оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, которые откажутся делать прививку от коронавируса. В период отстранения от работы человек не будет получать зарплату. Также этот период не будет засчитываться в стаж работы.
«В целом вакцинация действительно остается добровольной. Если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. И он принял для себя решение эту прививку не делать, то он просто должен перестать работать в сфере услуг», — сказал Песков.
На вопрос, является ли выбор между вакцинацией и потерей работы добровольностью, Песков отметил, что является, потому что человек может поменять работу. «Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии <…> Это все связано с пандемией и связано с необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки», — объяснил он.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».