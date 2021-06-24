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Песков назвал вакцинацию добровольной из-за возможности уволиться

Ведомости

Если работник сферы услуг, который подлежит обязательной вакцинации от коронавируса, не хочет делать прививку, ему стоит поменять сферу деятельности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее сегодня оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что работодатели обязаны отстранять от работы сотрудников, которые откажутся делать прививку от коронавируса. В период отстранения от работы человек не будет получать зарплату. Также этот период не будет засчитываться в стаж работы.

«В целом вакцинация действительно остается добровольной. Если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. И он принял для себя решение эту прививку не делать, то он просто должен перестать работать в сфере услуг», — сказал Песков.

На вопрос, является ли выбор между вакцинацией и потерей работы добровольностью, Песков отметил, что является, потому что человек может поменять работу. «Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии <…> Это все связано с пандемией и связано с необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки», — объяснил он.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: В Москве работодатели будут отстранять отказавшихся от прививки сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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