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Депутат бундестага оценил последствия отключения России от SWIFT

Ведомости

В случае отключения России от международной платежной системы SWIFT будет нанесен ущерб европейской экономике, заявил депутат бундестага Тино Крупалла в комментарии «РИА Новости».

«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике», — заявил он.

Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от системы. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.

8 июня исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт) Роман Чернов заявил, что Россия не будет отключена от SWIFT. О том, что Россию не собираются отключать от SWIFT, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 18 мая.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.

Ранее по теме: Представитель SWIFT исключил отключение России от системы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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