Депутат бундестага оценил последствия отключения России от SWIFT
В случае отключения России от международной платежной системы SWIFT будет нанесен ущерб европейской экономике, заявил депутат бундестага Тино Крупалла в комментарии «РИА Новости».
«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике», — заявил он.
Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от системы. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.
8 июня исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт) Роман Чернов заявил, что Россия не будет отключена от SWIFT. О том, что Россию не собираются отключать от SWIFT, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 18 мая.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.