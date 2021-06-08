Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Финансы

Представитель SWIFT исключил отключение России от системы

Ведомости

Россия не будет отключена от международной платежной системы SWIFT, поскольку это никому не выгодно, заявил в ходе выступления в Госдуме исполнительный директор Российской национальной ассоциация SWIFT (Россвифт) Роман Чернов.

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто — это никому не выгодно», — сказал он (цитата по ТАСС).

О том, что Россию не собираются отключать от SWIFT, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 18 мая. Сегодня она также подтвердила отсутствие рисков по данному вопросу.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце мая назвал Европейский союз (ЕС) ненадежным партнером и сказал, что сценарий отключения страны от этой системы исключать нельзя. При этом он уточнил, что правительство и ЦБ готовят возможные решения на этот случай.

Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от системы. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.

Ранее по теме: Лавров заявил о подготовке решений на случай отключения России от SWIFT

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных