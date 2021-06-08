Представитель SWIFT исключил отключение России от системы
Россия не будет отключена от международной платежной системы SWIFT, поскольку это никому не выгодно, заявил в ходе выступления в Госдуме исполнительный директор Российской национальной ассоциация SWIFT (Россвифт) Роман Чернов.
«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто — это никому не выгодно», — сказал он (цитата по ТАСС).
О том, что Россию не собираются отключать от SWIFT, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 18 мая. Сегодня она также подтвердила отсутствие рисков по данному вопросу.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце мая назвал Европейский союз (ЕС) ненадежным партнером и сказал, что сценарий отключения страны от этой системы исключать нельзя. При этом он уточнил, что правительство и ЦБ готовят возможные решения на этот случай.
Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно озвучивалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от системы. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.