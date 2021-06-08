Представитель SWIFT исключил отключение России от системы

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце мая назвал Европейский союз (ЕС) ненадежным партнером и сказал, что сценарий отключения страны от этой системы исключать нельзя. При этом он уточнил, что правительство и ЦБ готовят возможные решения на этот случай.