В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препарата

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».