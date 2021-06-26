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В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препарата

Ведомости

В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса 26 и 27 июня из-за нехватки препарата, сообщили в региональном оперштабе.

«Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме», — говорится в сообщении.

Всего в Удмуртии за последнюю неделю привили около 12 000 человек, отметили в региональном минздраве.

Ранее из-за нехватки препарата остановили вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Прививки вторым компонентом вакцины будут делать в обычном режиме.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: В Хабаровском крае частично приостановили вакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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