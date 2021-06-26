В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препарата
В Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса 26 и 27 июня из-за нехватки препарата, сообщили в региональном оперштабе.
«Темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион. Новая партия вакцины "Спутник V" объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме», — говорится в сообщении.
Всего в Удмуртии за последнюю неделю привили около 12 000 человек, отметили в региональном минздраве.
Ранее из-за нехватки препарата остановили вакцинацию от коронавируса первым компонентом в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Прививки вторым компонентом вакцины будут делать в обычном режиме.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».