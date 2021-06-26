Собянин: Москва заново переживает эпидемию из-за нового штамма
Из-за распространения нового штамма коронавируса «дельта» Москва оказалась в ситуации, при которой эпидемию приходится проходить заново, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались», — рассказал он.
Собянин добавил, что при новом штамме болезнь развивается значительно быстрее, и организму нужно вдвое больше антител для защиты от индийского штамма.
Ранее в ВОЗ сообщили, что штамм коронавируса «дельта» является самым заразным среди других выявленных вариантов инфекции. Он был обнаружен в Индии в октябре прошлого года и распространился по миру. По данным экспертов, он более опасен для организма и передается быстрее, чем другие виды коронавируса. Ранее Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.