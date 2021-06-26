Собянин: Москва заново переживает эпидемию из-за нового штамма

«Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались», — рассказал он.