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Собянин: Москва заново переживает эпидемию из-за нового штамма

Ведомости

Из-за распространения нового штамма коронавируса «дельта» Москва оказалась в ситуации, при которой эпидемию приходится проходить заново, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались», — рассказал он.

Собянин добавил, что при новом штамме болезнь развивается значительно быстрее, и организму нужно вдвое больше антител для защиты от индийского штамма.

Ранее в ВОЗ сообщили, что штамм коронавируса «дельта» является самым заразным среди других выявленных вариантов инфекции. Он был обнаружен в Индии в октябре прошлого года и распространился по миру. По данным экспертов, он более опасен для организма и передается быстрее, чем другие виды коронавируса. Ранее Собянин заявил, что именно «индийский» штамм был выявлен у 89,3% заразившихся коронавирусом в российской столице. С ним же власти связывают резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране.

Ранее по теме: Собянин обязал перевести на удаленку 30% сотрудников компаний Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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