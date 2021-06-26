Корабли ВМФ России проведут учения вблизи британского авианосца
Корабли ВМФ России в Средиземном море проведут учебные ракетные стрельбы на расстоянии около 30 км от британского авианосца Queen Elizabeth, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные международной системы уведомлений для авиаперсонала NOTAM.
Учения российских судов, для которых закрыта, как отмечает агентство, зона Средиземного моря южнее Кипра, где и находится авианосная британская группа, должны пройти сегодня.
По данным Минобороны России, днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу РФ у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения. В знак подтверждения ФСБ разместила видео с места событий.
При этом в британском оборонном ведомстве заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом».