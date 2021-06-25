В Великобритании признали риск эскалации в ходе инцидента в Черном море
Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил о риске эскалации ситуации в инциденте, подобном событиям в Черном море 23 июня. Его слова приводит The Telegraph.
«То, что не дает мне спать по ночам, это просчет, который может произойти из-за необоснованной эскалации... То, что мы видели в Черном море в среду, может создать ее. В данном инциденте этого не произошло, но ситуация требует размышления», — сказал он.
По данным Минобороны России, днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу РФ у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения. В знак подтверждения ФСБ разместила видео с места событий.
При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом».