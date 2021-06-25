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В Великобритании признали риск эскалации в ходе инцидента в Черном море

Ведомости

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил о риске эскалации ситуации в инциденте, подобном событиям в Черном море 23 июня. Его слова приводит The Telegraph.

«То, что не дает мне спать по ночам, это просчет, который может произойти из-за необоснованной эскалации... То, что мы видели в Черном море в среду, может создать ее. В данном инциденте этого не произошло, но ситуация требует размышления», — сказал он.

По данным Минобороны России, днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу РФ у мыса Фиолент в Крыму. После того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль РФ открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения. В знак подтверждения ФСБ разместила видео с места событий.

При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом».

Ранее по теме: ФСБ опубликовала видео с пересекшим границу России британским эсминцем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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