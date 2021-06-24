ФСБ опубликовала видео с пересекшим границу России британским эсминцем
Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео, на котором британский эсминец Defender пересек территориальную границу России в Черном море.
«41 минута — пересек государственную границу Российской федерации», — говорит один из моряков на видео.
Военные обратились к британскому экипажу с требованием немедленно покинуть российскую территорию. После этого последовало предупреждение, что в противном случае будет открыт огонь. На британском судне в ответ заявили, что эсминец выполняет «мирный проход» в соответствии с международными нормами.
После этого на российском корабле был отдан приказ открыть огонь. «Выполнить предупредительную стрельбу по курсу Defender. Исключить попадание в Defender», — слышно на видео.
Затем российские военные произвели три выстрела. Вскоре моряки заявили, что «Defender вышел из территориальных вод» страны.
Ранее Минобороны России заявило, что днем 23 июня британский эсминец Defender нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. Российские военные утверждают, что после того, как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения.
При этом в британском Минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. По утверждению военных Великобритании, их корабль мирно прошел «в водном пространстве Украины, в соответствии с международным правом». Сообщение российского военного ведомства они истолковали как предупреждение об артиллерийских учениях в этом районе.