В Иране произвели тестовую партию вакцины «Спутник V»
В Иране произвели первую партию разработанной в России вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и Actoverco, одна из ведущих фармацевтических компаний Ирана, объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — говорится в сообщении.
Иран стал первым государством на Ближнем Востоке, где произвели российский препарат, вакцина будет использована в рамках иранской национальной прививочной кампании.
«Локальное производство вакцины "Спутник V" в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек», — заметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат уже используется для массовой вакцинации от коронавируса в России, Аргентине и других странах. За рубежом производство вакцины уже развернуто в Казахстане, планируется запустить его в Узбекистане, Турции, Южной Корее и др.