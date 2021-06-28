SANA: при авиаударах США на границе Ирака и Сирии погиб ребёнок
При авиаударах, нанесенных военно-воздушными силами США в пограничном районе Ирака и Сирии, скончался ребёнок и были ранены три мирных жителя, сообщает SANA.
Как рассказал корреспондент агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах, военные самолеты, предположительно американские, запускали ракеты по жилым домам близ сирийско-иракской границы в сельской местности Букамаль в районе провинции Дейр эз-Зор на востоке САР.
Ранее Пентагон сообщил о нанесенных США авиаударах по оружейным складам и оперативным объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Ведомство уточняло, что целью авиаударов было устранение угроз в ответ на ряд нападений, которые были нацелены на интересы США в Ираке. Как писала газета The New York Times, одной из целей авиаударов была база на территории Ирака, которую использовали для операций беспилотников против военных США.
Две другие цели, по которым были нанесены удары, располагались на территории Сирии. Они, как сообщает газета, использовались в основном в качестве складов. Людей на всех трех объектах, по оценкам Белого дома, было мало.