SANA: при авиаударах США на границе Ирака и Сирии погиб ребёнок

Ранее Пентагон сообщил о нанесенных США авиаударах по оружейным складам и оперативным объектам проиранских группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Ведомство уточняло, что целью авиаударов было устранение угроз в ответ на ряд нападений, которые были нацелены на интересы США в Ираке. Как писала газета The New York Times, одной из целей авиаударов была база на территории Ирака, которую использовали для операций беспилотников против военных США.