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В Петербурге увеличат число коек для больных коронавирусом до уровня зимы

Ведомости

Число больничных коек для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличат до уровня зимы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

«Продолжается работа по развертыванию коечных мощностей до уровня минувшей зимы», — сказал Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

По словам губернатора, в торговых центрах вскоре откроют новые пункты вакцинации: городу необходимо вакцинировать по 20 тыс. человек в день в ближайшие месяцы.

«В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки. Важно его поддерживать в ближайшие месяцы, это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса», — отметил Беглов.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге с 21 июня закрылись все аттракционы и аквапарки, а на мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, посетители допускаются только с отрицательным ПРЦ-тестом, при этом предельное число участников таких мероприятий – 500 человек. С 20 июня в городе ограничили и число болельщиков фан-зон чемпионата Европы по футболу: для фан-зоны на Конюшенной площади — не более 3000 человек, а для тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.

Кроме того, Беглов обязал обеспечить уровень вакцинации от коронавируса сотрудников исполнительных органов государственной власти, госучреждений и ГУПов Санкт‑Петербурга, при котором «наличие антител должно быть у 65% указанных лиц».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 июня, в Санкт-Петербурге зафиксировали максимальное число умерших от коронавируса за сутки — 110 человек. В городе за день выявили 1335 новых случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных