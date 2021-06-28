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Скелет кита из фильма «Левиафан» вернули на побережье Баренцева моря

Ведомости

Отреставрированный скелет кита из фильма «Левиафан» вернули в Териберку на побережье Баренцева моря, сообщил на своей странице в Facebook губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

«Спустя 7 лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из «Левиафана». Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки», — написал он.

Чибис также рассказал, что над восстановлением и перевозкой скелета в течение четырех месяцев работали шесть реставраторов.

«Левиафан» — российская драма, снятая режиссером Андреем Звягинцевым. Кинолента вышла в прокат в 2014 г. и была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2015 г. «Левиафан» стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 

Основа фильма снята в Кировске и селе Териберка в Мурманской области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных