Скелет кита из фильма «Левиафан» вернули на побережье Баренцева моря
Отреставрированный скелет кита из фильма «Левиафан» вернули в Териберку на побережье Баренцева моря, сообщил на своей странице в Facebook губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Спустя 7 лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из «Левиафана». Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки», — написал он.
Чибис также рассказал, что над восстановлением и перевозкой скелета в течение четырех месяцев работали шесть реставраторов.
«Левиафан» — российская драма, снятая режиссером Андреем Звягинцевым. Кинолента вышла в прокат в 2014 г. и была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2015 г. «Левиафан» стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Основа фильма снята в Кировске и селе Териберка в Мурманской области.