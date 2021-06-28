Скелет кита из фильма «Левиафан» вернули на побережье Баренцева моря

«Спустя 7 лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из «Левиафана». Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату. С помощью наших друзей из Москвы договорились с собственником и забрали скелет с промплощадки», — написал он.